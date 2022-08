Variole du singe : l'épidémie ralentit en France et en Europe

Ces chiffres confirment une décrue de l'épidémie. En effet, la semaine 34 de 2022 (22 au 28 août) est celle où le moins de contaminations ont été détectées dans l'Hexagone depuis le début du mois de juin dernier (semaines 22 et 23). Le recul par rapport à la semaine précédente est aussi visible.

"Ces données suggèrent que le pic de contaminations a eu lieu fin juin/début juillet et que le nombre de cas confirmés a tendance à diminuer depuis", indique Santé publique France sur son site internet. "Les données suggèrent qu'on a passé le pic de contaminations, mais on reste très prudents", ajoute la directrice scientifique de l'instance, Laëtitia Huiart. Le fait que la période estivale ait pu entraîner des retards au diagnostic et à la déclaration incite les autorités à la prudence.