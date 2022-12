Journée mondiale contre le sida : quand le VIH continue d'alimenter les fake news

Le sida tue toujours

Dans le même sondage que celui cité précédemment, plus d'un tiers des répondants (37%) affirmaient ne pas craindre la maladie. Pour cause, certains d'entre eux estiment que la maladie se soigne grâce aux traitements (8%) ou qu'elle n'est plus mortelle (5%). Ces deux idées reçues sont fausses. Certes, cette pandémie n'est plus aussi meurtrière qu'elle le fut auparavant (pour rappel, le sida a fait autant de victimes que la Première Guerre mondiale). Mais elle continue à faire des victimes. Dans le monde, en 2021, 650.000 personnes sont mortes des suites du Sida, selon un décompte de l'Organisation mondiale de la santé.

Ceci dit, en France, les traitements ont indéniablement réduit le taux de mortalité. Baptisés "trithérapies", ils permettent aux personnes séropositives "de bloquer la multiplication du VIH dans leur organisme et ainsi de garder un système immunitaire opérationnel", comme l'explique l'institut Pasteur sur son site. Cependant, on continue de compter "chaque année plusieurs centaines de décès liés directement ou indirectement au VIH", d'après Sida Info Service, un outil d'information autour de la maladie créé par l'Agence française de lutte contre le sida et l'association Aides.

Si ces traitements permettent de vivre avec le virus et même de réduire considérablement les risques de transmission, à l'heure actuelle, "aucun traitement ne permet d'éliminer complètement le VIH de l'organisme", pour reprendre l'expression de l'Institut Pasteur. Actuellement dans le monde, 38,4 millions de personnes continuent de vivre avec le virus, dont 180.000 en France.