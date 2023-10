Maladies cardiovasculaires : les aliments à privilégier pour préserver le cœur

Un cœur sain, cela s’entretient ! Si l’activité physique et un sommeil régénérateur contribuent à sa bonne santé, l’alimentation a aussi un rôle très important à jouer. Pour le cuirasser, il est d’abord conseillé de faire la part belle aux mûres et aux framboises. Selon la Fédération Française de Cardiologie, ce sont les fruits qui cumulent le plus de bienfaits. Elles contiennent en effet des antioxydants, les anthocyanines, qui contribuent à abaisser le risque cardio-vasculaire en contrant l’oxydation du mauvais cholestérol, dit LDL. Mais ces délices incluent également de l’acide ellagique, qui freine l’accumulation de ce LDL dans les artères, puis la formation de plaques d’athérome sur leurs parois. Non traité, ce type de dépôt rétrécit ces artères, y diminue ou bloque le flux sanguin et encourage par ce mécanisme la survenue d’accidents cardiovasculaires. Au rayon primeurs, n'hésitez pas à succomber aussi aux charmes des fruits de la passion. Les fibres qu’ils renferment permettent de faire chuter les taux de cholestérol et de glucose dans l’organisme, deux grands ennemis du cœur. Et ils incluent de la cyanidine et du lycopène qui prémunissent contre l’hypertension.