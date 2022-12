Le froid est-il vraiment en cause quand on "attrape froid"?

Rares sont les rhumes et grippes attrapées en plein milieu de l'été, lors de vacances au soleil ou dans des pays chauds. Le retour du froid et de l'hiver, en revanche, coïncide généralement avec le retour des mouchoirs, du nez qui coule, des maux de gorges et autres épisodes fiévreux. Les expressions françaises le traduisent d'ailleurs très bien : "prendre froid", ou bien encore "attraper un coup de froid" symbolise cette association entre la baisse des températures et la survenue de diverses maladies.

Pour autant, si le froid a tout du coupable idéal, faut-il l'incriminer ? Les médecins et chercheurs, qui se penchent de près sur la propagation des maladies et leurs causes, invitent à repenser en partie ces idées préconçues. Si la science nous apprend que le froid constitue un environnement propice aux maux qui nous affectent l'hiver, il est loin d'en être le seul déclencheur.