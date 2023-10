Moustique tigre : la hausse des cas de dengue se confirme en France

Avec une quarantaine de cas autochtones comptabilisés pour le moment, alors que la saison n'est pas encore terminée, la tendance s'annonce "assez semblable" cette année, souligne auprès de l'AFP, Marie-Claire Paty, coordinatrice de la surveillance des maladies à transmission vectorielle à Santé publique France. La France comptait neuf "foyers" l'an dernier, et huit, pour l'instant, en 2023.

En Outremer, les Antilles sont en phase épidémique depuis mi-août. Et l'épidémie a contribué à un nombre déjà record de cas de dengue importés dans l'Hexagone – plus de 1300 jusqu'à maintenant. Pour la première fois, un cas autochtone a été recensé en Île-de-France en octobre, à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Paris. Or, ces cas étaient jusqu'alors observés dans des régions du sud, au climat a priori plus favorable au moustique tigre. "Il s'agit du cas le plus au nord de la France, et même de l'Europe, jamais recensé", assure le Dr Marie-Claire Paty.