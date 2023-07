Malaise vagal : ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire !

Les causes d'un malaise vagal peuvent-être multiples. Cela peut intervenir dans une période de grande fatigue ou de stress intense, après un choc émotionnel et une douleur vive. On peut aussi perdre connaissance à l'issue d'un effort physique conséquent ou en périodes de fortes chaleurs. On peut également être victime d'un malaise vagal après la prise de certains médicaments (hypotenseurs, vasodilatateurs) ou un jeûne prolongé. Enfin, des phobies, comme celles du sang et de la foule, peuvent en être la cause.

La survenue d'un malaise vagal est généralement précédée de symptômes facilement reconnaissables et divers selon les sujets : une faiblesse musculaire, des bouffées de chaleur, une vision brouillée, des nausées, des maux de tête, des douleurs abdominales, des acouphènes.