Malaises, accidents, décès... face à la canicule, des syndicats appellent à cesser le travail

Une approche également défendue par l'Institut syndical européen (Etui), un think tank basé à Bruxelles, qui préconise dans un rapport à considérer comme un "risque professionnel" à part entière "le stress thermique lié aux conditions météorologiques". "À l'heure actuelle, de nombreux travailleurs souffrent de l'inaction des employeurs, tandis que les autorités ont tendance à fermer les yeux", a regretté ce groupe de réflexion. De fait, en France par exemple, une telle régulation n'existe pas. Seule obligation pour les entreprises : "Fournir aux salariés des moyens de protection contre les fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement." Pour le reste, il est simplement "recommandé" aux employeurs de prendre des aménagements, "si possible", en supprimant les équipes l'après-midi ou en organisant des pauses supplémentaires.

Ces décès et les vagues de chaleur à venir changeront-elles la donne ? En tout cas, après la mort de leur collègue, les agents de voirie de Madrid ont obtenu mardi soir la suppression du travail l'après-midi, lors des heures les plus chaudes. "Nous serons attentifs et vigilants", a par ailleurs promis la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodriguez, en promettant d'agir via "l'inspection du travail" pour obliger les entreprises à mieux protéger leurs employés. Signe d'un début de prise de conscience ?