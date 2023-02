Malbouffe et surpoids des enfants : Foodwatch appelle les supermarchés à agir contre le marketing ciblé

Personnages rigolos, couleurs vives, jeux sur et dans les emballages… Pour l'ONG Foddwatch, "l'industrie de la malbouffe ne manque pas de ressources" pour cibler les enfants et les pousser à consommer des produits trop gras, trop sucrés, et trop salés.

De ce fait, les géants de la distribution alimentaire ont un "rôle-clé" à jouer face à la montée du surpoids et de l'obésité chez les enfants, estime ce mercredi l'organisation de défense de consommateurs qui a publié un baromètre relatif au marketing de ces produits malsains ciblant les enfants deux semaines après avoir appelé une première fois les distributeurs à agir.