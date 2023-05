Santé : manger du brocoli et du chou, un remède efficace contre les allergies cutanées selon une étude

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique anglophone eLife, des chercheurs et chercheuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut Curie ont d'abord démontré que l'absence dans l'alimentation de composés que l'on retrouve dans les légumes crucifères est associée à une augmentation de l’état d’inflammation dans la peau et à une aggravation de l’allergie cutanée.

On savait déjà que les allergies cutanées sont causées par une réponse immunitaire inadaptée à des composés présents dans l'environnement, et que leur degré de sévérité varie en fonction de nombreux facteurs, dont l'alimentation.