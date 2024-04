Mangez des orties, votre corps vous en remerciera !

Il suffit d’effleurer une feuille d’ortie pour ressentir une sensation de brûlure, des picotements et de fortes démangeaisons. Pourtant, une fois séchée ou cuite, cette plante comestible révèle ces pouvoirs magiques. Déjà à l’Antiquité, les Grecs et les Romains l’utilisaient pour ses vertus médicinales.

"Au village, sans prétention, j’ai mauvaise réputation". Si l’ortie pouvait parler, elle fredonnerait probablement cette chanson de Georges Brassens. Cette plante est souvent traitée injustement comme une mauvaise herbe et on ne veut surtout pas s’en approcher, s’y frotter, car oui, elle pique et elle a fort pouvoir urticant. Pourtant, l’ortie regorge de vertus bénéfiques pour notre organisme. Découvrez les bienfaits de l’ortie et réhabilitons cette plante qui mérite que l’on s’intéresse à elle.

Elle booste la tonicité

Les feuilles d’orties contiennent une multitude de minéraux et de vitamines, faisant de cette plante une véritable petite bombe énergétique permettant de réduire la fatigue. Elles sont composées de magnésium, vitamines B et C, zinc, manganèse ou encore calcium. Elle permet de retrouver de la tonicité et aide à lutter contre la fatigue, qu’elle soit chronique ou passagère. Vous pouvez l’intégrer au petit-déjeuner sous forme de poudre, dans un jus ou un smoothie ou d'infusion avant d’affronter la journée.

Elle stimule la circulation sanguine

Vous avez les jambes lourdes ou les extrémités froides ? Ce sont des symptômes d’une mauvaise circulation sanguine. Les parties aériennes de l'ortie aident à rétablir l’équilibre en agissant comme un anticoagulant et un vasodilatateur. La médecine traditionnelle indienne, l’ayurveda, recourt par ailleurs à l’ortie pour stopper les hémorragies utérines, car c’est une plante dite hémostatique. Elle peut être utilisée pour réguler des règles très abondantes ou pour stopper le saignement du nez.

Elle soulage les articulations

L’ortie piquante a des propriétés anti-inflammatoires et reminéralisantes. De ce fait, elle aide à réduire les douleurs aux articulations, les rhumatismes dégénératifs (arthrose, tendinites chroniques) ou encore les douleurs liées aux poussées de croissance. Composée de silice, l’ortie permet également de consolider le cartilage. Elle est, par ailleurs, recommandée pour retarder l’apparition ou ralentir l’évolution de l’ostéoporose.

Elle purifie la peau

Considérée comme une plante dépurative, l’ortie permet d’éliminer les toxines de l’épiderme. Elle est donc une précieuse alliée pour les personnes souffrant d’acné ou dont la peau est grasse, car elle va nettoyer l’épiderme en profondeur, notamment quand elle est utilisée en masque. L’ortie peut également atténuer d’autres problèmes de peau tels que l’eczéma ou le psoriasis.

Comment consommer l’ortie ?

Feuilles, fleurs et graines… Toutes les parties de la plante sont utiles. Les feuilles sont parfaites pour préparer des tisanes et infusions. Deux tasses par jour suffisent pour ressentir des bienfaits calmants quasi immédiats. L’ortie se consomme également sous forme de suc frais ou de jus, mais aussi en poudre ou en gélule. Enfin, il est aussi possible de cuisiner cette plante, crue, finement ciselée afin de lui retirer son côté urticant ou cuit. À vous les salades, les pestos ou les tartes aux orties !

Et si vous souhaitez cueillir vous-même de l’ortie sans ressentir de picotement, c’est possible. Dr Carole Minker, docteur en pharmacie spécialisée en phytothérapie, révèle sa technique dans les colonnes du Parisien : "Il est possible de les récolter à mains nues, à condition de 'caresser' la tige plusieurs fois dans le sens des poils urticants, pour les rabattre. Mais je conseille plutôt d’utiliser des gants ou un torchon, surtout si on souhaite en ramasser beaucoup". Ça tombe bien, le printemps est le moment idéal pour en cueillir !