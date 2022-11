Manque d'effectifs dans les maternités : les gynécologues "très inquiets"

Le CNGOF demande aussi d'atteindre "le plus vite possible" l'objectif de 260 internes formés par an, contre environ 220 aujourd'hui, "en adaptant leur répartition territoriale aux capacités de formation". Il réclame en outre la revalorisation du tarif des gardes, actuellement payées 250 euros pour 14 heures consécutives, et l'arrêt des astreintes quand elles n'interviennent pas en complément des gardes.

Le rapport de la commission Démographie mis en place par le CNGOF et le Collège des enseignants en gynécologie-obstétrique (CEGO) a été remis "fin septembre" au ministre de la Santé, François Braun. "Depuis, nous n'avons rien vu venir", déplore le Dr Belaïsch-Allart.