Manque de soignants à l'hôpital : plus de 10% des maternités en "fermeture partielle"

Une situation inquiétante, qui ne devrait pas s'arranger à l'approche des congés d'été des soignants, difficiles à remplacer. Au moins 10% des 460 maternités françaises sont en situation de "fermeture partielle" faute de soignants, et sacrifient des activités pré et post-naissance pour se concentrer sur les accouchements. C'est ce qu'affirme vendredi 1er juillet, le syndicat de sages-femmes ONSSF et l'association Santé en danger.

Des chiffres sans doute inférieurs à la réalité : sur 461 maternités, 122 ont répondu à l'enquête menée par les deux organismes, entre le 1er et le 26 juin. Quarante-neuf "déclarent des fermetures partielles", soit "40% des répondants", précisent-ils dans un communiqué.