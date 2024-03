"L’abandon, ce n'est pas une option possible" : Marion Vicainne, une sportive aux multiples défis

Marion Vicainne, 31 ans, a réalisé le semi-marathon de Paris, le 3 mars dernier. Elle se prépare actuellement pour le marathon du 7 avril, mais aussi celui des Jeux olympiques à l'été prochain. Sportive dès le plus jeune âge, elle se lance des challenges en permanence. Portrait.

"Ce que j'aime le plus dans le sport, c'est me dépasser, toujours aller au-delà de mes limites et après, être fière de l'avoir accompli", affirme Marion Vicainne, 31 ans. La jeune femme vient de réaliser le semi-marathon de Paris, le 3 mars dernier, et est actuellement en pleine préparation du marathon de Paris qui aura lieu le 7 avril prochain. Elle a également eu la chance d'être tirée au sort pour courir le marathon des Jeux olympiques de Paris, le 10 août. Retour sur le parcours de cette sportive ambitieuse et déterminée, qui se lance constamment de nouveaux défis.

C'est à Franconville, dans le Val-d'Oise (95), que Marion Vicainne a grandi aux côtés de ses parents et de son grand frère. Une enfance "plutôt épanouie". Dès le plus jeune âge, elle a "toujours pratiqué une activité sportive". D'abord, "la gymnastique dès l'âge de 5 ans, puis le tennis et la natation, se souvient-elle. Mes parents ne faisaient pas de sport, mais ils bougeaient beaucoup. C'était essentiel pour eux que nous fassions du sport." Surtout, elle n'a "jamais été réticente au sport" et c'était, pour elle, "une échappatoire sur son temps libre".

Entre l'âge de 14 et 18 ans, elle a intégré la section jeunes au sein d'une caserne de sapeurs-pompiers. "J'ai quelques pompiers dans ma famille et j'avais vraiment envie de devenir pompier volontaire", se rappelle-t-elle. La suite ne s'est pas déroulée comme elle l'avait prévu. "J'ai fait l'examen final, j'allais signer mon contrat, mais on m'a proposé une alternance au sein d'un diplôme sportif. Il a fallu que je fasse un choix. Devenir pompier, c'était une passion, mais je ne voulais pas en faire mon métier et je pouvais tout à fait y revenir plus tard. Le diplôme, c'était maintenant. Je n'ai aucun regret", raconte-t-elle.

Après un bac ES, son "parcours sportif a donc continué de vivre". Elle s'est tournée vers un BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport, mention Activités Physiques pour Tous). Un diplôme sur deux ans en alternance avec le service des sports de la mairie de Paris et l'école UCPA. "J'ai fait de l'éveil sportif pour les bébés et je travaillais beaucoup avec les enfants sur des ateliers sportifs à l'école et pendant les vacances, et sur des stages multisports, détaille Marion. Je ne voulais pas rester sur les bancs de l'école, mais je voulais découvrir le monde du travail."

De l'animation au crossfit

Une fois son diplôme en poche et le BAFA obtenu, Marion Vicainne a "travaillé entre l'animation et le sport, en saisons". "Je partais avec des jeunes en séjours et je faisais de l'animation pure. J'ai fait aussi des stages sportifs à la montagne et à la mer." Avec le recul, l'animation a été réellement complémentaire au sport. "Elle m'a appris à m'adresser à tous les publics, à l'être humain sous toutes ses conditions physiques, mentales et sociales. Aujourd'hui, dans le sport, cela me permet d’avoir un discours adapté", soutient-elle.

La jeune femme est ensuite revenue en Île-de-France afin de "trouver une certaine stabilité, car le temps plein dans le sport était compliqué à obtenir". Elle a travaillé dans les services des sports, en mairies, mais également en tant qu'assistante d'éducation en collèges et éducatrice dans un lycée spécialisé. À cette période, elle a démarré la course à pied. "J'avais une revanche à prendre sur mes années de pompier où j'appréhendais toujours ce moment, j'étais à la rue et je tenais dix minutes", se remémore-t-elle. Son frère "était adhérent à une salle de CrossFit" et "ils recherchaient quelqu'un pour des sessions de course d'endurance".

Alors qu'elle s'occupait de la gestion administrative d'une association d'haltérophilie durant le covid, elle a voulu aller plus loin. "Je voulais coacher en CrossFit", lâche-t-elle, sûre d'elle. Elle a ainsi obtenu l'équivalence d'un BPJEPS AF (mention Activités de la Forme) et un certificat de CrossFit, le level 1, qui permet "d'enseigner la philosophie et l'activité". Elle a découvert la discipline, avant de l'enseigner. Ce qui l'anime, c'est qu'elle va "pousser les gens à se dépasser, il suffit d’un seul mot-clé pour que la personne continue. En plus, ce sport a la particularité de créer une communauté : on s'encourage et on se donne des conseils sans cesse."

Photo Running

Cette année, trois marathons au programme

Pour autant, Marion Vicainne n'a jamais délaissé la course à pied. "Dès que j’ai commencé, je m’y suis sentie bien et j’ai voulu voir si j’étais capable de faire 5 kilomètres et ainsi de suite...", avoue-t-elle. Le dimanche 3 mars, elle a fait le semi-marathon de Paris, mais ce n'était pas son premier. "J'en ai fait quatre !, s'exclame-t-elle, avec fierté. Deux en 2018 et deux l'année dernière." Cette fois, elle n'avait pas le même objectif. "La distance est accessible. Pour moi, l'enjeu, c'était l'allure." Elle s'est fixée un temps entre 1 heure 38 et 1 heure 39 minutes, soit une allure qu'elle "n'avait jamais tenue jusque-là sur une telle distance".

La sportive a finalement franchi la ligne d'arrivée dans le temps qu'elle avait prévu. Une vraie "satisfaction" qu'elle doit à sa persévérance. "Je me suis mise dans ma bulle. Le moteur, c'était uniquement moi. J'ai fait abstraction de tout ce qui se passait autour. À aucun moment, je me suis dit que j'allais m’arrêter. L’abandon, ce n'est pas une option possible. D'autant plus que je n'ai eu aucune douleur." Grâce à son temps, elle a réussi à se qualifier pour les championnats de France de semi-marathon dans la catégorie seniors : des femmes qui ont fait moins d'1 heure 45 sur une course labellisée.

La clé de son succès ? D'abord, l'hygiène de vie. "Je fais du sport toute l'année, j'ai une alimentation équilibrée et une bonne hydratation. Je prends des compléments alimentaires pour la récupération et j'ai un sommeil régulier. Je ne bois pas et je ne fume pas. Et en cas de douleurs, je vois l'ostéopathe", développe-t-elle. Ensuite, une préparation physique de près de huit semaines, à raison de cinq courses par semaine et d'une séance de renforcement musculaire "ciblée sur les abdos et le bas du corps", et un ou deux jours de repos. "C'est la première fois que je courais autant, près de 70 km par semaine ! Je l'ai bien vécu, car je variais l'intensité des séances. Ma préparation s'est déroulée en hiver, mais je n'ai loupé aucun entraînement." La préparation est également mentale. Elle avait fait appel à un hypnothérapeute pour une autre course et depuis, elle fait en autonomie des exercices de visualisation notamment. "Je me suis visualisée uniquement réussir pendant la course. Ce sont des petites choses qui aident psychologiquement", précise la sportive.

Mais ses ambitions ne se sont pas arrêtées là. Marion Vicainne a fait le marathon de Paris l'année dernière et cette année, elle a voulu le refaire, grâce à ses résultats du semi-marathon. Alors qu'elle l'avait fini en 4 heures 7 minutes, elle vise probablement 3 heures 45 minutes. "Cela reste une épreuve avec un gros point d'interrogation et il peut se passer plein de choses. Je me souhaite de faire la même chose que l'année dernière. Il faut que j'ai plus confiance en moi", indique la jeune femme. Sa préparation sera presque à l'identique, mais elle fera davantage de kilomètres par semaine. Le reste de l'année sera tout aussi chargé avec le marathon des Jeux olympiques, en août et le marathon de Valence, en décembre. À l'avenir, elle souhaite déjà explorer d'autres activités comme lé vélo ou le triathlon. "Pourquoi ne pas aller chercher un Half Ironman en 2025 ?", conclut-elle.