10.000 pas par jour ? Marcher moins mais plus vite serait tout aussi efficace

Depuis quelques années, la recommandation s'impose de plus en plus : marcher beaucoup, c'est se prémunir de nombreux risques pour la santé. Mais marcher vite, c'est encore mieux, selon une récente étude. Si la barre des 10.000 pas par jour reste un bon objectif à se fixer pour se maintenir en bonne santé, la vitesse de la marche pourrait être tout aussi efficace que le nombre de pas, a révélé une étude de l'Université de Sydney et l'Université du Danemark du Sud, publiée le 6 septembre dans le Journal of the American Medical Association.

Il s'agit là de la plus grande analyse réalisée sur le lien entre le nombre de pas réalisés chaque jour et la santé humaine. Pour ce faire, les chercheurs ont suivi quelque 78.430 adultes britanniques entre 2013 et 2015 à l'aide de trackers portables, et les résultats sur leur état de santé ont été comparés sept ans plus tard.

Selon le Dr Matthew Ahmadi, co-auteur principal de l'article et chercheur à l'Université de Sydney, l'étude a révélé qu'en marchant 10.000 pas par jour, "vous pourriez réduire votre risque de démence d'environ 50 %, et pour les maladies cardiovasculaires et le cancer, vous le réduiriez de 30 à 40 %", a-t-il résumé auprès du journal britannique The Guardian. Des avantages encore accentués dans le cas de la marche rapide, que ce soit pour lutter contre la démence, les maladies cardiaques, les risques de cancer et, plus largement, la mortalité.