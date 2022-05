Marie-Sophie Lacarrau de retour au 13H de TF1 : qu'est-ce que la kératite amibienne, cette maladie de l’œil qui l'a écartée de l'antenne ?

Rentre alors en jeu un traitement à suivre pendant plusieurs semaines : des gouttes très toxiques qu'il faut savoir bien doser, car les antibiotiques restent inopérants contre les parasites. "On prend le traitement, puis on l'interrompt, et on le reprend. Sinon, la cornée du patient peut devenir tout opaque", continue le chef de service adjoint de fondation Rothschild. Pour limiter également l'arrivée de cette opacité sur la cornée, "le patient met généralement des lunettes pendant le traitement, et s'il reste une petite cicatrice, on peut aller jusqu'à une greffe de cornée", poursuit-il.