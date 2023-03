"Mars bleu" : contre le cancer du côlon, des kits de dépistage distribués en pharmacie

Ce mercredi marque le début du mois de mars... et de l'opération "Mars bleu" qui va avec. Un mois symbolisé par la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, troisième cancer le plus fréquent dans le pays et le deuxième le plus meurtrier. Mais s'il est détecté tôt, il peut largement être combattu.

D'après l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, neuf patients sur dix guérissent lorsque la maladie est rapidement diagnostiquée.