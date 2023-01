Marseille : 4.000 travailleurs d’un chantier naval vaccinés contre un pneumocoque, sans lien avec le coronavirus

L’alerte avait été donnée jeudi dernier aux autorités de santé après que treize personnes travaillant sur ledit chantier ont présenté une "pneumonie à pneumocoque", diagnostiquée à l’hôpital. Toutes travaillaient plus précisément sur le Norwegian Cruise Line, un géant des mers à sec dans la "forme 10", la plus grande forme de réparation navale de Méditerranée et la 3e plus grande au monde, où sa coque est entretenue et son intérieur modernisé.