Didier Raoult remplacé par le Professeur Fournier à la tête de l'IHU Méditerranée Infection

L'Université Aix-Marseille, un des six membres fondateurs de l'IHU, "prend acte de cette nomination : on reste vigilant et les visites du CHSCT vont continuer", a réagi son président Eric Berton, interrogé par l'AFP. "L'IHU doit retrouver sa crédibilité scientifique et internationale", a estimé de son côté un autre membre du CA, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. "Le passé, c’est le passé, maintenant l'IHU regarde vers l'avenir", a déclaré quant à elle Michèle Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille, chargée des questions de santé, à la sortie du conseil.