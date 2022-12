Masque obligatoire en lieu clos : le comité scientifique est plutôt pour, mais ne tranche pas

Face à la triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) recommande d'"amplifier le plus rapidement possible" les gestes barrières et la vaccination, sans se prononcer pour ou contre une obligation de port du masque en lieux clos, dans un avis publié ce lundi.

Face à "une reprise de circulation active du SARS-COV2, un franchissement de seuil épidémique de la grippe et une épidémie intense et précoce de bronchiolite, ainsi qu'en prévision des prochaines fêtes de fin d’année (...)", le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, successeur du Conseil scientifique depuis octobre dernier, émet de nouvelles préconisations.