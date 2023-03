Maternités : sans réforme, un "naufrage" est à craindre, alertent des médecins

"Il est impératif de repenser et de réorganiser notre système de soin périnatal, car, aujourd’hui, tous les indicateurs sont au rouge", lance la SFMP dans une tribune rédigée dans les colonnes du journal Le Monde. La hausse inquiétante de la mortalité infantile au cours de la dernière décennie est prise pour exemple afin d'illustrer la dégradation de l'offre de soin et des conditions de prise en charge. Les indicateurs relatifs à cette mortalité infantile placent aujourd'hui la France au 25e rang européen. Une chute spectaculaire lorsque l'on compare à la 2e place qu'occupait notre pays en 2012.

"Quand on connaît la situation des maternités, comment ne pas faire le lien entre ces indicateurs alarmants et la dégradation des conditions de travail ?", demandent médecins et usagers à l'origine de cet appel. Ils dressent par ailleurs une liste d'évolutions souhaitables à leurs yeux. Le système de soin périnatal a besoin d'être envisagé "de façon globale, réaliste et cohérente". Dès lors, "les plateaux techniques doivent être regroupés dans des maternités mieux équipées et informatisées qui accueillent plusieurs niveaux de soins et offrent des conditions de travail permettant d’accompagner les patientes et leurs enfants en toute sécurité et dans la bientraitance", jugent les cosignataires. La SFMP, les autres sociétés savantes médicales signataires et l'association d'usagers SOS Prema appellent de leurs vœux la tenue d'assises nationales de la périnatalité. L'enjeu est majeur, assurent ces organisations, souhaitant une "prise de conscience des enjeux par la population" qui seule "peut permettre d’éviter le désastre".