Mauvaise haleine : comment la faire disparaître ?

Dans le but d’améliorer son haleine au quotidien, il est indispensable de prendre soin de sa bouche et de ses dents. On recommande pour cela un brossage des dents matin et soir afin d’éliminer tous ces résidus alimentaires. N’oubliez pas non plus de frotter votre langue ! Pour une hygiène buccale complète, on conseille également l’utilisation de fil dentaire, idéalement de façon quotidienne.

Enfin, un rendez-vous annuel chez un chirurgien-dentiste est préconisé : lors de cette visite, le spécialiste pourra évaluer l’état de votre bouche et procéder à un détartrage si nécessaire.