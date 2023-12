Médecine ayurvédique : quels sont les bienfaits et les propriétés de l'ashwagandha

Originaire d’Inde, l’ashwagandha est une plante très utilisée en médecine ayurvédique depuis 3 000 ans. Sa racine étant très riche en principes actifs, on la recommande principalement pour lutter contre le stress et faciliter le sommeil. L’ashwagandha permet également d’améliorer la prise de muscles.

Plante originaire d'Inde, l’ashwagandha est utilisée depuis plus de 3 000 ans en médecine ayurvédique. Connue pour ses bienfaits sur le bien-être, elle est particulièrement recommandée pour lutter contre les troubles du sommeil, mais pas seulement. Voici ce qu'il faut savoir sur cette plante aux mille et une vertus.

À quoi correspond l'ashwagandha ?

Aussi appelée “ginseng indien” ou “cerise d'hiver”, l’ashwagandha est une plante dite adaptogène qui va répondre aux besoins de l’organisme en fonction du stress. Riche en principes actifs, cet arbuste est reconnu pour ses propriétés anti-stress et revitalisantes. On utilise principalement sa racine, car c’est la zone la plus concentrée en actifs.

Bienfaits sur le moral…

Plusieurs études sont unanimes sur les pouvoirs de l’ashwagandha dans la diminution du stress et de l’anxiété. En cas d’épuisement, de baisse de moral ou encore de fatigue, elle permet de soutenir l’organisme tout en luttant contre les excès de stress et l'anxiété.

On trouve dans l’ashwagandha différents composés bio actifs qui agissent directement sur la production de cortisol. Aussi appelée “hormone du stress”, cette dernière se produit naturellement en cas d'épisodes stressants, mais doit être régulée pour éviter le développement de troubles plus graves.

Comme la rhodiole, cette plante est composée de principes actifs qui synthétisent des hormones améliorant la résistance au stress (physique ou psychologique) de l’organisme. En parallèle, l’ashwagandha a une action sur l’influx nerveux et peut réguler la synthèse des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Résultat : on se sent plus calme et serein.

Outre ses propriétés antistress, l’ashwagandha est également efficace pour réduire les troubles du sommeil. Recommandée en cas d'insomnie chronique, elle facilite l’endormissement et améliore la qualité des nuits.

…et sur le corps !

D’un autre côté, la consommation régulière d’ashwagandha est intéressante pour le développement musculaire. Boosteur d’énergie, cette plante améliore le métabolisme de l’organisme tout en favorisant la prise de force et de masse musculaire.

Enfin, on loue à cette plante – riche en tanins et en flavonoïdes – de bonnes vertus antioxydantes. Parfait pour renforcer les capacités cognitives, l’attention et la mémoire !