Endométriose : un nouveau test bientôt disponible pour un diagnostic "fiable et facile"

Un diagnostic non invasif, fiable et facile pour diagnostiquer l’endométriose. Voilà la promesse de Ziwig, une start-up française qui qualifie son test salivaire, baptisé "Endotest", d'"innovation majeure pour réduire l’errance diagnostique". Jusqu’à présent, les méthodes de détection les plus couramment utilisées pour cette maladie sont l’IRM ou l’échographie pelvienne, dont les performances diagnostiques sont "peu satisfaisantes", selon Ziwig.

Cet outil "permet de détecter avec fiabilité l’endométriose, mais également d’ôter les doutes dans les cas les plus complexes", vante le fabricant sur son site, qui avance une fiabilité de près de 100%. "Ce test est en mesure de dissocier l’endométriose des autres pathologies ayant des symptômes similaires", peut-on encore y lire.

L’endométriose, qui touche 10% des femmes en âge de procréer en France (soit 2,5 millions de femmes, selon le ministère de la Santé) est une maladie gynécologique chronique qui se caractérise par le développement d’une muqueuse utérine (l’endomètre) en dehors de l’utérus, colonisant d’autres organes avoisinants. La maladie peut se manifester dès l’adolescence, et régresse dans la majorité des cas lors de la ménopause.