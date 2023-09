Tarif des consultations : les médecins libéraux appelés à la grève dès le 13 octobre

Après l'échec des négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie l'hiver dernier, les médecins sont toujours remontés contre un règlement arbitral qui a fixé les tarifs des consultations à 26,5 euros pour les généralistes et 31,5 euros pour les spécialistes, soit une revalorisation de 1,5 euro. Ils réclament la reprise immédiate des discussions et une revalorisation "ambitieuse". Ils demandent, en fonction des organisations, entre 30 et 50 euros pour la consultation de base.

"Nous mettons en garde le gouvernement sur l'extrême tension dans la profession", avait averti le 12 septembre Jean-Christophe Nogrette, secrétaire général adjoint de la principale organisation de généralistes, MG France, qui appelle pour l'instant à une grève d'une journée, "reconductible". Pour la Fédération des médecins de France (FMF), il s'agit aussi d'une "grève reconductible", a précisé ce lundi à l'AFP la présidente Patricia Lefébure. Mais le président d'Avenir Spé, Patrick Gasser, évoque, lui, un "arrêt d'activité illimité", tout comme le SML ou l'UFML-S.