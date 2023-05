Des crèches aux clubs sportifs, le ministre de la Santé veut en finir avec les certificats médicaux superflus

"Notre souhait est bien de faire évoluer le cadre en vigueur et de supprimer l’obligation de certificat pour une inscription en club", nous confirme le ministère de la Santé. Un sujet qui a tout du "serpent de mer", selon une consultante dans le secteur de la santé : "Ces histoires, ça fait vingt ans que ça traine et que chaque ministre s’en empare". Mais cette fois, les règles doivent évoluer pour de bon, ce que les syndicats voient d’un bon œil. Pour le Dr Franck Devulder, gastro-entérologue et président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), cette annonce est même "nécessaire". "Il faut libérer du temps au médecin et valoriser son expertise. Nous sommes non seulement d’accord, mais cela faisait partie de nos propositions."

Le syndicat va même plus loin en proposant d’en finir avec les certificats, exigés en cas d’arrêt maladie de courte durée des salariés. Et de citer la pandémie comme exemple : "On se souvient que pendant le Covid, nous nous mettions nous-mêmes en arrêt lorsque nous étions positifs. Ensuite, lors d’une grippe, la maladie dure 48h", assure le Dr Franck Devulder, pour qui "il faudrait pouvoir s’auto-déclarer, tout en encadrant la pratique pour éviter les abus".