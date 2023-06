Médecins généralistes : une 10e année d'études payée "jusqu'à 4500 euros par mois"

Cette année supplémentaire ne sera "pas juste une année de plus", promet le ministre de la Santé. Elle comprendra "deux stages de six mois" effectués (sauf exception) "dans le même cabinet médical", avec une participation obligatoire à la "permanence des soins" le soir et le weekend. En contrepartie, les internes bénéficieront du statut de "docteur junior", assorti d'une rémunération de 32.000 euros brut par an. Ils garderont aussi 20% des honoraires de leurs consultations - dans une fourchette de 10 à 30 actes par jour.

Par ailleurs, les professionnels qui choisiront d'exercer dans un désert médical "recevront une indemnité supplémentaire", ajoute le ministre, rappelant que cette réforme vise à la fois un "renforcement de la spécialité de médecine générale" et "de l'accès à la santé dans les territoires". "Normalement, la très grande majorité" des internes en médecine générale exerçant dans un désert médical parviendront à cette rémunération de 4500 euros nets par mois, glisse l'exécutif à l'AFP. "C'est une rémunération très incitative" par rapport aux autres spécialités médicales, souligne cette même source.