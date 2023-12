Ozempic : face au risque de pénurie, son fabricant demande de limiter les prescriptions de l'antidiabétique

Le laboratoire danois Novo Nordisk a demandé, mercredi, aux professionnels de santé en France de ne plus prescrire d'Ozempic à de nouveaux patients. Une recommandation publiée alors que la demande mondiale pour cet antidiabétique a explosé. Le médicament rencontre un fort succès sur les réseaux sociaux pour sa propriété amaigrissante.

Son succès pourrait s'avérer dangereux pour les personnes atteintes de diabète. Mercredi 6 décembre, le laboratoire danois Novo Nordisk, qui fabrique l'Ozempic, a recommandé aux professionnels de santé français de prescrire uniquement son antidiabétique aux patients qui sont déjà traités avec le médicament et de ne plus commencer de nouvelles mises sous traitement. En cause : l'explosion de la demande mondiale pour l'antidiabétique, qui rencontre un fort succès sur les réseaux sociaux pour sa propriété amincissante.

"Dans cette période difficile où on n'arrive pas encore à répondre à la demande tellement elle est d'ampleur", Novo Nordisk indique faire le choix de réserver "les médicaments disponibles aux patients qui sont déjà sous traitement. D'où la volonté de ne plus commencer de nouvelles mises sous traitement, de façon temporaire", a indiqué un porte-parole du laboratoire, alors que plusieurs pays ont connu des ruptures de stock du traitement, notamment l'Australie.

Augmentations massives des prescriptions

Cet avertissement intervient alors que l'Agence de sécurité du médicament (ANSM) a prévenu de son côté que des tensions d'approvisionnement étaient attendues "sur toute l'année 2024" en France pour la dose d'initiation à 0,25 mg d'Ozempic, alors que le médicament, qui appartient à la famille des traitements analogues GLP-1, contient une hormone intestinale qui sécrète l'insuline et envoie au cerveau un signal de satiété et permet à certains de perdre du poids. "Est-ce que c'est de l'usage détourné ou pas ?", s'est interrogé le porte-parole de Novo Nordisk, se contentant de constater une "augmentation massive des prescriptions".

De son côté, le Dr. Isabelle Yoldjian, directrice médicale de l'ANSM, a indiqué que "quand le laboratoire aura reconstitué un stock suffisant, on pourra redémarrer les initiations de traitement". Pour tenter de rétablir la situation au plus vite, Novo Nodisk a décidé de limiter la production de Victoza, un analogue GLP-1 de première génération, moins demandé que la deuxième génération dont fait partie Ozempic. Un arbitrage pris "de manière à améliorer la mise à disposition d'Ozempic", a expliqué la porte-parole. Selon l'ANSM, l'approvisionnement Victoza "sera réduit en ville au moins jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024".