"Plus dangereux qu'utiles" : toux, rhumatologie, Alzheimer… ces médicaments à éviter

La revue Prescrire a dévoilé sa nouvelle liste de médicaments à éviter, jugés "plus dangereux qu'utiles". Quatre-vingt-huit de ces produits sont actuellement vendus en France.

Des médicaments plus dangereux qu'utiles. Pour la 12ᵉ année consécutive, la revue Prescrire a publié sa liste des traitements "à écarter des soins dans toutes les situations cliniques dans lesquelles ils sont autorisés en France ou dans l'Union européenne". Pas moins de 105 produits seraient selon elle à éviter, dont 88 actuellement commercialisés en France.

Parmi eux : des médicaments actifs qui, "compte tenu de la situation clinique, exposent à des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'ils apportent", souligne la revue médicale ce mardi. D'autres sont anciens et leur "utilisation est dépassée, car d'autres médicaments plus récents ont une balance bénéfices-risques plus favorable".

A contrario, on retrouve aussi des médicaments récents, dont l'intérêt s'avère moindre que d'autres plus anciens, ou encore ceux dont l'efficacité n'est pas prouvée au-delà de celle d'un placebo, entrainant d'éventuelles effets secondaires graves.

"Surcroît d'accidents cardiovasculaires"

La liste, en accès libre sur le site de la revue, comporte des médicaments souvent prescrits. Notamment l’acéclofénac (Cartrex ou autre) et le diclofénac (Voltarène ou autre), généralement recommandés par les rhumatologues. Idem pour les célécoxib (Celebrex° ou autre), l’étoricoxib (Arcoxia° ou autre) et le parécoxib (Dynastat°) qui exposent à "un surcroît d’accidents cardiovasculaires". Le kétoprofène en gel (Ketum° gel ou autre) exposerait, lui, à un surcroît de photosensibilisations (eczémas) et d’effets indésirables cutanés.

Fréquemment prescrits pour soulager la toux, l'oxomémazine (Toplexil ou autre) est aussi critiquée car elle "expose à des effets indésirables disproportionnés". Concernant la toux, l’alpha-amylase (Maxilase° ou autre) est considérée comme "une enzyme sans efficacité démontrée au-delà de celle d’un placebo" et "expose à des troubles cutanés ou allergiques parfois graves". Divers médicaments utilisés comme myorelaxants n’ont pas d’efficacité démontrée au-delà de celle d’un placebo, déplore aussi Prescrire. Parmi eux : le méthocarbamol (Lumirelax°) et le thiocolchicoside (Miorel° ou autre).

Des traitements contre la maladie d'Alzheimer sont également concernés, car la plupart des médicaments sont utilisés "ont une efficacité minime et transitoire". Selon la revue, aucun de ces médicaments n’a pourtant d’efficacité démontrée pour ralentir l’évolution vers la dépendance. Pire, "ils exposent à des effets indésirables graves, parfois mortels", prévient la revue. C'est le cas du donépézil (Aricept ou autre), la galantamine (Reminyl ou autre), la rivastigmine (Exelon ou autre).