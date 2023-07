Antibiorésistance : les résultats inattendus d'une étude sur les causes

"Cette étude met en évidence la diversité des déterminants conduisant à l’antibiorésistance de différentes bactéries pathogènes au niveau mondial, et la nécessité d’adapter les approches de contrôle de la résistance au contexte local (pays, contexte de transmission) et à la combinaison bactérie-antibiotique en question", conclut Philippe Glaser, responsable de l’unité Écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques à l’Institut Pasteur et co-principal auteur de l’étude.

"Notre modèle statistique pourra être appliqué à d’autres bases de données, comme celle de l’OMS notamment. Une meilleure connaissance des déterminants de résistance, différents entre les pays, et probablement entre des régions d’un même pays, est essentielle et permettra d’adapter les actions de santé publique", souligne pour sa part Lulla Opatowski, professeure à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et chercheuse au sein de l’unité d’Épidémiologie et modélisation de la résistance aux antimicrobiens, co-principale auteure de l’étude.