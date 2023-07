Antibiotiques : la consommation baisse en France mais reste élevée

En effet, dans ce rapport publié mercredi 26 juillet, l'ANSM note qu'entre 2000 et 2019, le nombre de substances antibiotiques à usage systémique, seules ou en association, commercialisées est en baisse de plus de 20%. En ville, "la consommation globale d’antibiotiques en France est ainsi passée de 194 à 139 millions de boites (dont 174 et 121 millions respectivement passant par le circuit officinal)", durant cette même période.

Or cette baisse est surtout cumulée sur les périodes 2000 à 2004 et 2016 à 2019. Le rapport note ainsi une réduction de 22% de la consommation d'antibiotiques en France entre 2000 et 2004, période durant laquelle la campagne de l'Assurance maladie contre la surconsommation de ce type de médicaments mobilise. Entre 2005 et 2016, est notée une stabilisation de la consommation, celle-ci variant au maximum de 7% d'une année à l'autre.

À partir de 2016, une nouvelle baisse est amorcée. Évaluée autour de 8,5%, elle serait principalement provoquée par l'annonce de plusieurs mesures ministérielles pour limiter l'utilisation des antibiotiques. Les professionnels de santé sont notamment sensibilisés à une meilleure prescription de ces médicaments. À cette époque, il est estimé que 12.500 décès sont liés à une infection à bactérie résistante aux antibiotiques.