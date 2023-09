Médicaments, consultations : la franchise médicale devrait bien doubler en 2024, confirme le ministre

Cette franchise médicale est relativement peu perceptible par l'assuré social qui bénéficie du tiers payant, puisque celui-ci ne paye rien immédiatement. Elle est retenue par la suite par la Sécurité sociale sur des remboursements ultérieurs. Le gouvernement recherche des pistes d'économies, pour pouvoir tenir les engagements européens sur la dépense publique, et financer les besoins de l'hôpital et de la médecine de ville. Et ce, tout en tentant de réduire la consommation d'antibiotiques dans le pays.

"On regarde, on continue à travailler, on ne veut pas que des personnes qu'on imaginait préservées soient touchées", a expliqué au micro de Sud Radio Aurélien Rousseau. Il veut encore éviter "que ce ne soit pas les personnes notamment qui ont une affection de longue durée (...) qui soient touchées" par cette hausse de franchise. "Il nous reste encore quelques semaines pour arbitrer", a précisé le ministre.