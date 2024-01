Médicaments : le doublement des franchises entrera en vigueur à partir de fin mars

Emmanuel Macron avait confirmé la mesure lors de sa conférence de presse. Le doublement des franchises médicales devrait entrer en vigueur "fin mars", annonce le gouvernement.

Le gouvernement a lancé le processus de doublement des franchises sur les boîtes de médicaments, actes paramédicaux, transports sanitaires, consultations et examens de biologie, qui sera effectif à partir de fin mars, ont indiqué lundi Bercy et le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités.

"Le gouvernement engage les consultations" nécessaires, et "les nouveaux montants des franchises et des participations forfaitaires devraient entrer en vigueur" fin mars pour la partie franchises et "d'ici début juin" pour le reste, ont indiqué les deux ministères dans un communiqué commun.

Plus d'informations dans quelques minutes