Médicaments vendus à l'unité : un an après, les Français pas convaincus

Les Français ne semblent pas convaincus pour l'instant. Un an jour pour jour après l'autorisation de la vente de médicaments à l'unité, selon le patron de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) qui fait le bilan, ce samedi 29 avril. La mesure avait été prise pour lutter contre le gaspillage de médicaments et également contre la résistance aux antibiotiques.

"On a délivré 772.000 médicaments à l'unité entre mai et décembre 2022", et ce, dans "environ 20.000 officines", qui ont réalisé chacune en moyenne 38 actes, rapporte à l'AFP Philippe Besset, président du FSPF. On est donc loin d'un démarrage en fanfare. Et pour cause, chaque année, les pharmacies font "600 millions d'actes de délivrance de médicaments remboursables". "La dispensation à l'unité, ça représente 0,1%", pointe Philippe Besset.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence d'engouement. La mesure reste facultative et ne concerne qu'une petite partie des médicaments disponibles en France, à l'instar des antibiotiques et des substances comme la morphine. "Ça reste une petite mesure, à faible efficacité et qui n'a pas été réellement étudiée en amont pour bien en mesurer les gains", estime Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et la représentante de citer trois problématiques : la question d'un contenant en plastique, celle des étiquettes et celle de la notice. "Pas certain que le bilan soit positif par rapport à une boîte en carton", relève-t-elle, interrogée par l'AFP.