Méduses : ce qu'il faut faire si vous êtes piqués !

Les piqûres de méduses sont provoquées par leurs tentacules. La plupart du temps, ces lésions sont bénignes. Mais la douleur ressentie est puissante. Elle s’apparente à une décharge électrique suivie de démangeaisons. Son intensité varie en fonction de l’espèce de méduses (certaines sont plus vénéneuses que d’autres.) et de la sensibilité de chaque individu.

La première chose à faire lorsque vous vous faites piquer est de sortir de l’eau. La douleur engendrée par le venin peut provoquer une perte de connaissance. Rejoignez donc la plage le plus vite possible afin d’éviter la noyade. Ensuite, veillez à bien nettoyer la piqûre à l’eau de mer, sans frotter, et tentez d’extraire les résidus de tentacules. Attention, cette opération doit être réalisée avec minutie ! Vous pouvez appliquer du sable chaud sur la plaie et gratter doucement avec un carton rigide. Une pince à épiler pourrait s'avérer utile.

L’usage du vinaigre est également conseillé, son acidité va permettre de décoller les filaments sans les faire éclater. Les postes de secours en sont généralement pourvus.

Si la plupart du temps les piqûres de méduses sont sans gravité, certaines situations nécessitent l’intervention des urgences. Il est recommandé d’appeler les secours si la piqûre recouvre plus de 50 % de votre bras ou de votre jambe, si elle est située sur votre visage ou si vous présentez des signes d’allergie (nausées, vertiges, difficultés respiratoires).