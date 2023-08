Pourquoi il ne faut pas manger trop de pastèque et de melon en été ?

Parmi les aliments gorgés d’eau, on pense principalement aux fraises, aux nectarines, aux pêches et aux cucurbitacées comme la pastèque et le melon. Tous ces produits se retrouvent régulièrement sur nos tables en été, car ils sont appréciés pour leur côté frais et désaltérant.

Mais attention, ils ne sont pas sans risque et il est préférable de limiter toute consommation excessive, notamment de melon et de pastèque. Selon Nathalie Négro, responsable du centre nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains “manger trop de ces fruits peut augmenter le taux de triglycérides dans le sang. Ainsi, cela favoriserait la prise de masse grasse abdominale. Ce qui accroît le risque de diabète, d’hypertension et de maladies cardiovasculaires”, explique-t-elle dans Le Parisien.

En parallèle, ces fruits riches en eau ont un impact sur la satiété et la santé métabolique. “Les fruits regorgent certes d’eau, mais les déguster pour se désaltérer n’est pas une bonne idée, car cela entretient la confusion entre la soif et la faim” confirme la nutritionniste dans un article du Parisien. Manger des fruits ne remplace pas totalement les besoins en eau et ces derniers – lorsqu’ils sont consommés de manière excessive – coupent l’appétit et réduisent la prise de repas plus complet. II est donc conseillé de boire régulièrement tout au long de la journée, particulièrement chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Car si vous ressentez une sensation de soif, c’est qu’il est déjà trop tard…