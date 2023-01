Méningite : appel à la vaccination contre après six cas déclarés dans le Grand Est

"Aujourd'hui, on a six cas qui présentent la même souche du méningocoque B. Donc cela veut dire que cette bactérie, elle circule sur le territoire. C'est pour cela qu'il faut poursuivre cette vaccination, en tout cas, au moins pendant plusieurs mois, de façon à pouvoir éviter le plus possible la survenue de cas graves", a mis en avant la directrice de l'ARS Grand Est, Arielle Brunner.

Sur les six cas déclarés, un décès est survenu. Le dernier cas signalé est un jeune homme de 16 ans, résidant dans le Bas-Rhin et qui a dû, comme les cas précédents, être hospitalisé. "Les investigations épidémiologiques ont permis d’identifier et de traiter à titre préventif par antibiotiques les personnes ayant été en contact à risque avec ce 6ᵉ cas", a encore précisé l'ARS dans un communiqué.