Méningite : pourquoi les cas repartent-ils fortement à la hausse ?

Si la vaccination a permis d'éradiquer quasiment les méningocoques C, les méningocoques B restent la première cause d’IMM responsable de la méningite aiguë, chez les enfants, comme en témoigne l'exemple de la région Auvergne Rhône-Alpes où 84 cas liés à un nouveau variant ont été déclarés sur le seul mois de décembre 2022. Dans ce contexte, alors que depuis décembre, le nombre de contaminations reste élevé et bien supérieur aux niveaux observés sur les mois de janvier, février et mars pré-pandémiques, l’ARS a lancé une campagne de vaccination contre le méningocoque B pour les 0-2 ans et 16-24 ans. L'Alsace, où les cas repérés cet hiver étaient également concentrés, a elle aussi déjà appelé sa population à se vacciner contre la méningite pour éviter des épidémies.

Ceux de type W (qui touchent adolescents et jeunes enfants) et Y (qui touchent les adultes plus âgés) sont également en train de remonter alors qu’ils étaient tombés à des taux d’incidence très bas.