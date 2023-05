Ménopause : un nouveau traitement sans hormone contre les bouffées de chaleur autorisé aux États-Unis

La ménopause, débutant en général entre 45 et 55 ans, s'accompagne d'une complexe série de symptômes, dont le plus courant est les bouffées de chaleur, qui touchent plus de 80% des femmes ménopausées selon la FDA. À cause de la baisse de production d'hormones, elles peuvent être frappées, de façon soudaine, par une vague de chaleur sur le haut du corps, provoquant rougeurs et transpiration, voire des étourdissements ou des palpitations cardiaques, des sensations très handicapantes au quotidien. Elles peuvent perturber le sommeil, et à plus long terme entraîner de vrais dégâts sur la santé.

Depuis des décennies, le traitement le plus efficace contre ce symptôme est le traitement hormonal de substitution : il reconstitue les œstrogènes et parfois d’autres hormones, au fur et à mesure que leur production diminue naturellement, relève la revue scientifique Nature. Or ce traitement ne convient pas à toutes les femmes, notamment celles qui ont des antécédents d’AVC, de caillots sanguins, de migraines ou de certains cancers du sein, mais aussi celles qui souffrent d'hypertension artérielle non traitée.

C'est la molécule fezolinetant, commercialisée par l'entreprise Astellas Pharma dont le siège est à Tokyo, qui pourrait changer la donne en offrant une nouvelle option aux femmes souffrant de ce symptôme. Ce traitement vient bloquer un récepteur dans le cerveau, qui joue un rôle dans la régulation de la température corporelle, sans recourir à aucune hormone.