Ménopause : le vrai du faux sur ce phénomène encore trop tabou et méconnu

VRAI. "Le traitement hormonal de la ménopause consiste à redonner les hormones que produisait au préalable l’ovaire quand il fonctionnait, c’est-à-dire l’œstradiol et la progestérone, et permet de corriger la totalité des troubles. Tant que le traitement est pris, il n’y a plus de trouble. Il est complètement efficace sur ceux en relation directe avec la carence hormonale : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, troubles du sommeil, douleurs ostéo-articulaires, et tout ce qui est en rapport avec la sphère génito-urinaire, tels que les sécheresses vaginales, les troubles sexuels et les troubles urinaires."