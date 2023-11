Menstruation : si vos règles vous font souffrir, voici ce que vous devriez essayer

D’après une récente enquête de l'organisme Naturactive, 91% des femmes souffrent de douleur durant leurs menstruations. Ces écoulements de sang, qui durent en moyenne entre deux et six jours, peuvent même irradier jusque dans le dos, les seins et les cuisses. Pour celles qui redoutent ce moment charnière dans le cycle menstruel, rassurez-vous : des remèdes de grands-mère bon marché et faciles à préparer existent.

Il s’agit d’un mal de ventre dont les femmes se passeraient volontiers : les crampes menstruelles. Sauf en cas de grossesse, les règles reviennent de façon cyclique tous les 21 à 35 jours lorsque aucune fécondation n’a eu lieu. Sonder seulement son entourage suffit pour savoir que chaque femme traverse différemment cette période inévitable. Certaines ne sont pas dans leur assiette, ont des saignements abondants ou des sautes d’humeur, quand d’autres, se déclarent plus fatiguées ou migraineuses.

Les symptômes les plus courants restent tout de même les douleurs et crampes menstruelles, parfois si lancinantes qu’elles peuvent affecter la qualité de vie. D’après une enquête publiée en mars 2023 par l’organisme Naturactive avec Easy Panel, 91% des 1004 femmes interrogées ont déclaré avoir des règles douloureuses lors des douze derniers cycles. Tout aussi édifiant, 60% d’entre elles affirment souffrir intensément, voire subir des douleurs extrêmes, une fois par an.

Pourquoi les règles provoquent-elles des douleurs ?

Les douleurs de règles se distinguent en deux catégories. Si elles apparaissent à l’adolescence, alors les médecins parlent de "dysménorrhée primaire". Ce phénomène est dû à une sécrétion excessive de prostaglandine, des molécules à l’origine des contractions utérines, qui peuvent être plus ou moins virulentes selon les femmes. Favorisée par une puberté précoce, “elle est très courante et, le plus souvent, sans gravité”, rappelle l’Assurance Maladie.

À l’âge adulte, on parle de "dysménorrhée secondaire", chez des femmes qui ne souffraient pas encore de règles douloureuses. Parfois, il arrive que l’endométriose, l’adénomyose utérine, un fibrome, des polypes de l’endomètre utérin ou encore un mauvais positionnement du stérilet puisse en être la cause.

Bouillotte, tisane : ce qui marche pour réduire la douleur

En cas de douleur, il est tout à fait possible de recourir à un traitement médicamenteux de type antispasmodique, antalgique ou des anti-inflammatoires pour réduire l’intensité des contractions utérines. La pilule contraceptive serait également très bénéfique pour les douleurs menstruelles liées aux règles. En revanche, pour celles qui ne souhaitent pas recourir aux produits pharmaceutiques, d’autres choix s'offrent à elles ! De tous les remèdes anti-règles que les femmes se transmettent, vous devez connaître le plus célèbre : la bouillotte, et notamment celle aux noyaux de cerise. Posée bien chaude sur le ventre ou dans le bas du dos, elle permet de soulager les crampes menstruelles. Si vous n’en avez pas, un bon bain chaud fera tout aussi bien l’affaire, en plus de vous procurer un agréable moment de détente.

Autre alliée incontournable, la tisane de sauge, une plante réputée pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. Contre les vilaines règles qui vont font passer un mauvais quart d’heure, il vous reste aussi l’option des huiles essentielles. Dans ce domaine, vous n’avez que l’embarras du choix. Huile de bergamote, d’estragon, de sauge sclarée, de lavande, d'Ylang-Ylang… Toutes seraient parfaites pour réduire les douleurs spasmodiques. Enfin, en cas de fièvre ou de sécrétions anormales, ou si ces douleurs deviennent trop invalidantes, n'hésitez surtout pas à parler à consulter votre médecin : des examens médicaux supplémentaires pourront être envisagés pour déterminer les causes.