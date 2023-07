Mer, lacs, rivières... Une eau de bonne qualité sanitaire dans 90% des sites de baignade en France

Le bilan, réalisé chaque année sur les plus de 3350 sites de baignades français, vise à évaluer leurs risques en matière sanitaire. Il mesure notamment la présence de bactéries E. coli et de la famille des entérocoques. Il témoigne d'une meilleure qualité générale des sites en eau de mer qu'en eau douce. Respectivement, environ 92,4% et 86,5% des sites de ces deux catégories sont jugés de bonne ou excellente qualité.