Chaleur record en Europe : jusqu'à quelle température notre corps peut-il résister ?

Pour l'Inserm, qui a publié un document sur le sujet, "nos gènes ont plutôt été sélectionnés par l'évolution pour résister au froid des dernières glaciations". L'Institut estime cependant qu'une évolution vers une meilleure résistance à la chaleur est possible, mais qu'elle prendra beaucoup de temps. Cette adaptation peut déjà s'observer entre les populations du sud de l'Europe, plus résistantes à la chaleur, et celles du nord. Mais elle n'est pas forcément physiologique et s'explique plus probablement par une adaptation des modes de vie en termes de chauffage, d’isolation, ou encore de solidarité. Des changements de mode de vie qui pourraient en plus être suffisants à l'avenir si le monde ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre pour endiguer les effets de la crise climatique due aux activités humaines.

Selon une étude de l'Inserm et de l'Institut de Barcelone pour la Santé Globale, les vagues de chaleur de 2022 ont ainsi provoqué plus de 60.000 morts en Europe. Selon les scientifiques, la canicule survenue entre le 18 et le 24 juillet - la plus intense - est responsable à elle seule de 11.637 décès. "On connaissait les effets de la chaleur sur la mortalité avec le précédent de 2003, mais avec cette analyse, on voit qu'il reste beaucoup de travail à faire pour protéger les populations", pointe ainsi l'étude.