Canicule et coup de chaleur : ces signes qui doivent vous alerter

La France connaît un nouveau coup de chaud estival ces prochains jours, qui s'annonce comme le plus important de l'été, avec 19 départements en vigilance orange canicule par Météo-France. Avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le sud-est, l'un des risques les plus graves pour la santé est le "coup de chaleur", un phénomène de surchauffe de l'organisme qui peut se révéler mortel. Confronté à la chaleur, qui affecte son fonctionnement dès que la température dépasse les 25°C, le corps humain déclenche plusieurs mécanismes de refroidissement pour se maintenir à 37° (transpiration, augmentation du débit sanguin dans les vaisseaux les plus en surface).

Le principal risque pour les adultes et les enfants est la déshydratation. Les personnes plus âgées s’exposent quant à elles à l’hyperthermie, soit un coup de chaleur. La température du corps peut alors dépasser les 40° et la conscience être altérée. Lorsque le système de thermorégularisation se dérègle, il est nécessaire d’agir au plus vite. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé dresse un panorama des signes d’alerte à prendre au sérieux en période de fortes chaleurs.