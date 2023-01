La France dans le froid : la "technique de l'oignon", l'astuce pour s'habiller chaudement

Dans les transports ou au travail, n’hésitez pas à enlever des épaisseurs. "La multiplication des couches présente un autre avantage, elle permet à l’air de passer entre les épaisseurs et l’air est isolant", ajoute le Dr Kierzek. On y pense moins, mais n’hésitez pas non plus à mettre un collant sous votre pantalon. Pour les matières, privilégiez les fibres naturelles comme la laine, les fibres textiles synthétiques type polaires et les matières qui permettent à la peau de respirer.