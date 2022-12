Froid glacial : hypothermie, gelures, les signes qui doivent vous alerter

On parle d'hypothermie dès lors que la température interne du corps chute en dessous de 35 degrés. Cela se traduit par des frissons et grelottements, une somnolence, de la fatigue et une baisse de la force musculaire, mais aussi de la maladresse : perte d'équilibre, difficultés à saisir et manipuler des objets avec les mains et problèmes d'élocution, liste le ministère de la Santé. Si la personne reste exposée au froid, elle court le risque de perdre connaissance voire de plonger dans le coma.

Quant aux gelures, elles correspondent au gel de la peau au niveau des extrémités du corps, qui perdent plus rapidement la chaleur et qui sont aussi les plus rapidement exposées au froid : le visage, les mains et les pieds. Vous pouvez d'abord observer des rougeurs et une sensation de douleur ou de brûlure, appelées engelures. Puis au stade de la gelure à proprement dit, la peau se décolore, des tâches blanchâtres apparaissent et les membres s'engourdissent. Des lésions plus profondes peuvent suivre : retour de rougeurs, apparition de cloques, puis des crevasses et des plaies... avec un risque d'amputation à la clef.