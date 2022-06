Métro parisien : une association alerte sur le niveau de pollution aux particules fines

L'association réclame la mise en place de plusieurs dispositifs pour faire face à ce danger. Elle demande d'informer et alerter la population sur cette pollution, en restreignant notamment l'accès aux bouches d'aération. L'organisme préconise également un renforcement des politiques de réduction des émissions et des niveaux de concentrations des particules en suspension dans l'air au sein des enceintes ferroviaires souterraines ; une définition des seuils limites d'exposition aux particules dans l'air et la réalisation d'une étude nationale sur les effets sanitaire de l'exposition de courte durée à la pollution particulaire. "Il est temps de légiférer sur la pollution de l’air intérieur issue du transport ferroviaire pour protéger la population !" résume Tony Renucci, directeur général de Respire.