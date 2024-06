Le microneedling est une pratique visant à booster les cellules de la peau et à atténuer les imperfections. Cette méthode consiste à microperforer la peau pour régénérer les cellules. L’efficacité de ce soin diverge selon les imperfections à corriger.

Le microneedling est un soin de médecine esthétique qui promet d’améliorer la qualité de la peau et de gommer les imperfections. Venue des États-Unis, cette technique se développe de plus en plus en France. En quoi consiste-t-elle et quels sont les résultats ? On fait le point.

Qu’est-ce que le microneedling ?

Le microneedling, aussi appelée thérapie d’induction de collagène en français, est une technique de médecine esthétique de plus en plus pratiquée dans les instituts. Cette méthode, réputée pour être peu invasive, permet d’améliorer la qualité de la peau et de lui redonner du tonus. Elle peut ainsi être utilisée à la fois pour traiter le vieillissement cutané et ralentir les effets de l’âge, mais aussi pour atténuer les cicatrices d’acné, ou encore pour corriger des imperfections, comme des pores dilatés, des tâches ou un grain de peau irrégulier.

Le microneedling peut être pratiqué sur une peau jeune, comme plus âgée, le plus souvent sur le visage et le cou. Il est néanmoins déconseillé d’avoir recours à ce soin si vous êtes enceinte, sous traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant, mais aussi si vous souffrez d’herpès ou que vous avez des plaies non cicatrisées.

Si cette méthode peut offrir un panel de résultats si large, c’est parce qu’elle favorise le renouvellement des cellules, ainsi que la production de collagène et d'élastine, des protéines qui jouent sur la texture et l’aspect de la peau.

Comment fonctionne le microneedling ?

Le microneedling est réalisé à l’aide d’un stylo électrique muni de micro-aiguilles qui permettent de percer la peau. L’objectif étant en effet de microperforer les différentes couches du derme et de l’épiderme. La profondeur et la vitesse d’action varient selon les effets souhaités.

La zone sujette aux microperforations doit impérativement être nettoyée avec une solution antiseptique avant le soin, de manière à éviter que d’éventuelles bactéries ne puissent pénétrer sous la peau. L’appareil, qui peut être à usage unique ou non, doit lui aussi être désinfecté. L’esthéticienne se charge ensuite de faire rouler l’outil sur les zones visées, en réalisant des mouvements verticaux et horizontaux. Le soin dure généralement quinze à 30 minutes, selon les instituts, et se termine par un nettoyage de la peau.

Le microneedling peut être assez douloureux et provoquer de légers saignements lors de l’application du stylo électrique sur la peau.

Cette technique est-elle efficace ?

Si la technique de microneedling se développe progressivement, elle ne fait pas encore l’unanimité. En effet, les avis divergent quant à son efficacité. La méthode semble pertinente pour atténuer les imperfections de la peau, la revitaliser et la rendre plus éclatante. Les résultats sont également satisfaisants sur les cicatrices d’acné et les rides légères. Cependant, le microneedling apparaît moins efficace sur les tâches, les vergetures et les rides profondes. Malgré plusieurs séances, ces marques ont en effet tendance à rester relativement ancrées sur la peau, ou à s’estomper dans un premier temps, pour finalement revenir.

Quoi qu’il en soit, il faut compter au minimum quatre séances pour voir les effets bénéfiques du microneedling, en sachant que chaque visite doit se faire à environ un mois d’intervalle. Une séance d’entretien tous les trois mois est par ailleurs conseillée par la suite. Selon les instituts, le prix peut varier entre 150 et 300 euros la visite. Un budget assez conséquent est donc nécessaire pour réaliser un soin complet.