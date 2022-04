La moitié de la population mondiale souffre de maux de tête

52 % de la population mondiale souffrirait, au moins une fois par an, de maux de tête. C'est ce qu'on peut lire dans une étude de l'Université norvégienne des Sciences et de la Technologie publiée dans The Journal of Headache and Pain, qui a recueilli toutes les données disponibles sur le sujet.

Parmi les sources exploitées par les chercheurs, 357 documents datant de 1961 à fin 2020 qui ont permis de définir le maux de tête comme un mal universel. À tel point que la moitié de la population mondiale en souffrirait au cours d'une année donnée. Parmi les personnes concernées, 14% d'entre elles seraient atteintes de migraines, 26% de céphalées de tension et 4,6% de maux de tête pendant 15 jours ou plus par mois.