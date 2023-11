Maux de tête : pourquoi les opioïdes sont à fuir ?

Pire, cette prise d’opioïdes peut rajouter de la douleur à la douleur en provoquant l’apparition d’autres types de maux de tête. On peut ainsi parler de céphalées de rebond par surconsommation d’opioïdes quand celles-ci sont présentes durant plus de dix jours par mois et pendant plus de trois mois. S’accompagnant fréquemment de nausées, de troubles de la concentration et de l’humeur, elles touchent 1 à 2 % de la population et davantage de femmes que d’hommes. Pour les éviter, il convient de remplacer ces opioïdes par des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), type aspirine, ibuprofène, diclofénac ou naproxène. Les triptans, qu’on réserve généralement aux migraines, peuvent néanmoins être utiles si votre mal de tête est très violent. Sur prescription d’un médecin, il est enfin possible de combiner les AINS et les triptans. Ces médicaments seront alors plus efficaces qu’administrés séparément. Vous pouvez aussi vous tourner vers des thérapies non pharmacologiques comme le biofeedback, méthode de relaxation qui permet d’influer sur les circuits neuronaux de la douleur et l'acupuncture