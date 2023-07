Mini-AVC : ces signes que vous ne devez pas ignorer

Les AIT sont causés par la présence d’un caillot qui obstrue temporairement la circulation dans une partie du cerveau.

Les causes de l’AIT sont variées, les facteurs à risque similaires à ceux de l’AVC. Ils peuvent être provoqués par une consommation de tabac trop importante. En effet, le tabagisme engendre un rétrécissement des artères, ce qui augmente considérablement le risque de voir des caillots sanguins se former et donc de provoquer un accident ischémique.

Le diabète peut également être un facteur à risque. L’hyperglycémie peut fragiliser la paroi des artères. On retrouve également des risques d’AIT chez les jeunes femmes qui prennent des contraceptifs œstroprogestatifs. Ces traitements hormonaux favorisent l’apparition de thromboses veineuses cérébrales. Les personnes obèses ont également des risques de développer des AIT puisque la surcharge pondérale augmentant le risque d’hypertension

Mais d’autres facteurs peuvent entrer en compte. Par exemple, les personnes ayant une consommation excessive de drogues ou d’alcool présentent plus de risques de contracter un AIT. C’est aussi le cas pour les personnes atteintes de certaines pathologies comme des problèmes cardiaques ou des troubles de la circulation sanguine. À noter que les facteurs génétiques entre également en compte, comme les antécédents familiaux d’AVC.